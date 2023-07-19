Четыре жителя Приморья попали в реанимацию в результате ДТП

А всего после аварии, которая произошла вчера вечером, было госпитализировано семь человек.

Инцидент случился на 436-м километре автодороги Хабаровск – Владивосток. Автомобиль Toyota Vellfire взялся совершать обгон, и совершил лобовое столкновение с машиной Toyota Noah. Из-за этого оба водителя и их восемь пассажиров, в число которых входили три ребенка, получили травмы. Один из детей впоследствии скончался от ранений. Прибывшие на место происшествия машины скорой помощи доставили в больницу всех, кто попал в автокатастрофу.

«После ДТП в Лесозаводскую больницу были доставлены семь человек, в том числе один ребенок», - сообщил представитель министерства здравоохранения Приморского края.

Это заявление привело ТАСС. Четверо пострадавших были направлены в реанимацию и отделение интенсивной терапии, двое в травматологию, и еще один – в отделение хирургии. Двое потерпевших отделались ушибами, их, после оказания первой помощи, отправили долечиваться амбулаторно.