Двенадцать человек спасли из горевшего общежития в Раменском округе

Работники 231-й и 340-й пожарно-спасательных частей «Мособлпожспаса» спасли двенадцать человек из горящего общежития в поселке Удельная, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в конце прошлой недели. Вспыхнула комната на третьем этаже здания. Пламя вырывалось из окна, огонь моментально распространился по панелям. Едкий дым заполнил коридоры, из-за чего некоторые жильцы оказались в ловушке и не смогли самостоятельно эвакуироваться.

Как рассказал начальник территориального управления № 8 Александр Сигаев, спасатели развернули трехколенную лестницу, поднялись по ней наверх и эвакуировали четырех человек, включая двоих детей примерно трех лет. Также огнеборцы с использованием специальных устройств, подключенных к дыхательным аппаратам со сжатым воздухом, вывели из полностью задымленного коридора еще восемь человек.

«Всего на данном пожаре выгорела комната и часть коридора. В результате слаженной работы и умелых действий огнеборцев огонь был локализован, а люди спасены», — подчеркнул Сигаев.

Ранее работники «Мособлпожспаса» освободили малолетнего ребенка из запертого автомобиля в Солнечногорске.