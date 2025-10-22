Чиновник из Чувашии предстанет перед судом за избиение пенсионера

В Чувашии разразился скандал с участием высокопоставленного чиновника. Глава Шемуршинского муниципального округа, предположительно Александр Чамеев, был запечатлен на видео в момент нападения на другого человека. Запись была обнародована пресс-службой республиканской прокуратуры.

На кадрах мужчина, внешне схожий с главой района, внезапно набрасывается с ударами на сидящего рядом человека в камуфляжной куртке. Как установили правоохранительные органы, пострадавшим оказался 70-летний местный охотовед.

Прокуратура сообщила, что здоровью пенсионера был причинен легкий вред. На основании этого возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Материалы проверки уже переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

