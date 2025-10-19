Губернатор Филимонов назвал провокацией драку зама в отеле Петербурга

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов выступил с официальным заявлением в связи с инцидентом, участником которого стал его заместитель Иван Иноземцев в Санкт-Петербурге. В официальном телеграм-канале глава региона охарактеризовал произошедшее как спланированную провокацию.

Филимонов категорически опроверг сообщения о задержании Иноземцева за участие в пьяной драке, пояснив, что на самом деле чиновник выступал в роли миротворца.

«По уточненной информации, в лобби-баре могла произойти провокация. Как рассказывают очевидцы, Иван Борисович вступился за человека, который подвергся нападению. Иноземцев, следуя своим жизненным принципам, не смог оставить посетителя ресторана в беде», — написал губернатор.

Он также выразил мнение, что инцидент не является случайностью, заявив, что в последнее время вокруг региона «происходит много попыток провокационных действий», и у этого есть свои «заказчики».

19 октября петербургский телеканал 78 сообщил о задержании чиновника, указав, что конфликт возник на почве личного спора с другим постояльцем отеля и перерос из словесной перепалки в драку. По данным телеканала, в отношении Иноземцева составили протокол о мелком хулиганстве.

Ранее вологодский губернатор Филимонов заявил о проверке данных о драке подчиненного.