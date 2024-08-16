Число аварий с участием мотоциклов увеличилось в Подмосковье

Число дорожных аварий с участием мототранспорта возросло в регионе на шесть с половиной процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Всего с начала текущего года в регионе произошло 381 дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклов. Жертвами подобных аварий стали сорок четыре человека. Травмы получили четыреста девять человек.

Больше всего таких ДТП произошло в июне — 107. В июле зафиксировали 98 аварий, а с начала текущего месяца — 45.

В большинстве случаев причиной аварий становится превышение скорости и проезд мотоциклистов между рядами.