Число дорожных аварий сократилось в Подмосковье

В Подмосковье сократилось число дорожных аварий, сообщили в Минтрансе региона. Так, за шесть месяцев текущего года в области зафиксировали 1649 ДТП с жертвами и ранеными – это на 8% меньше, чем годом ранее.

Несмотря на то, что число раненых снизилось на 10%, тяжесть последствий в авариях остается высокой, отметили в ведомстве.

В большинстве случаев участники дорожного движения гибнут в результате столкновения автомобилей и наездов транспортных средств на пешеходов. Более чем в 50% случаев пешеходов сбивают в темное время суток.

На прошлой неделе в области произошло семь столкновений и четыре аварии с участием пешеходов. В результате этих ДТП погибли двенадцать человек.

Самыми аварийными муниципалитетами сейчас являются Раменский и Богородский округа, а также Чехов и Орехово-Зуево.