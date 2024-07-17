Число камер, выявляющих незаконную торговлю на улицах Подмосковья, за год увеличилось в 30 раз

Число камер, с помощью которых ИИ выявляет несанкционированную торговлю на улицах Подмосковья, за последний год увеличилось в 30 раз. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Напоминаем, что ИИ-контроль уличной торговли успешно внедрен уже во всех муниципалитетах. Точность определения нелегальных торговых точек составляет 97%. Использование ИИ-технологии позволяет ускорить выявление и устранение нарушений. Только за текущий год благодаря искусственному интеллекту устранено более 930 точек стихийной торговли.

Искусственный интеллект в онлайн-режиме анализирует видеопоток с камер системы «Безопасный регион» и выявляет признаки уличных торговых точек. После этого нейросеть сохраняет видеокадр, и информация передается в администрацию городского округа. Ответственный исполнитель едет на место предполагаемой торговли и осматривает его, подтверждает или опровергает факт нарушения с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья».