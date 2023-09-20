Число контрактников-новобранцев приближается в Подмосковье к шести тысячам

С конца апреля в Московском областном пункте отбора на военную службу подписали контракт уже почти шесть тысяч человек. Об этом сообщили в 360 .

«Здесь созданы все условия, чтобы от добровольца не требовалось ничего, кроме паспорта и желания защищать Родину. На месте можно оформить необходимые документы, пройти медкомиссию, открыть счет в банке, проконсультироваться у юриста, получить справки о полагающихся льготах и выплатах, а также пройти первичное обучение от опытных инструкторов», — подчеркнул глава подмосковной Балашихи Сергей Юров.

Подача заявления и собеседование с психологом — первые шаги, необходимые добровольцам. Потребуется пройти медицинский осмотр, затем можно заключить служебный контракт на год, три года или пять лет. Здесь работают сотрудники военкомата, которые помогут оформить военный билет, если его нет, и постоянно работают сотрудники банков, которые проконсультируют по всем выплатам и льготам.

Все интересующие подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.