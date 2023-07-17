Число несчастных случаев на МЖД снизилось почти на четверть с начала года

Число случаев травмирования граждан на Московской железной дороге (МЖД) с начала года снизилось почти на четверть — 23 процента — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, наибольшее число происшествий на МЖД зафиксировали в Подмосковье — 188 случаев. В столице за первые шесть месяцев текущего года произошло 73 несчастных случая, в Калужской области — десять, в Тульской — восемь.

Основная причина травмирования — грубое нарушение правил безопасности на железнодорожных объектах, в том числе переход путей в неположенных местах.

В областном Минтрансе напомнили, что в регионе регулярно проводится информационно-разъяснительная работа и рейды в местах массового нарушения гражданами правил безопасности на железной дороге.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что необходимо информировать жителей Подмосковья о ходе работ по возведению в регионе новых железнодорожных переходов.