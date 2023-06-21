Число погибших из-за прорыва воды в Каховской ГЭС снова выросло
Фото: [© Таисия Воронцова/РИА Новости]
Из-за наводнения погиб 41 человек, об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
По его утверждению, спасатели прикладывают все усилия к ликвидации последствий этой трагедии. Они занимаются откачкой воды из подстанций, канализации, а также из объектов водоснабжения. Это делается для того, чтобы как можно скорее подать воду и электроэнергию в жилые дома.
«К сожалению, число погибших выросло до 41 человека», - указал он в своем микроблоге.
Город Новая Каховка постепенно выходит из режима чрезвычайной ситуации. В других населенных пунктах ситуация немного сложнее. Если в Алешкинском городском округе вода осталась только в низинах, то в Голопристанском округе ее заметно больше.