Число погибших из-за прорыва воды в Каховской ГЭС снова выросло

По его утверждению, спасатели прикладывают все усилия к ликвидации последствий этой трагедии. Они занимаются откачкой воды из подстанций, канализации, а также из объектов водоснабжения. Это делается для того, чтобы как можно скорее подать воду и электроэнергию в жилые дома.

«К сожалению, число погибших выросло до 41 человека», - указал он в своем микроблоге.

Город Новая Каховка постепенно выходит из режима чрезвычайной ситуации. В других населенных пунктах ситуация немного сложнее. Если в Алешкинском городском округе вода осталась только в низинах, то в Голопристанском округе ее заметно больше.