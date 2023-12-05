Число погибших от извержения вулкана в Индонезии выросло до 22

Спасатели, обыскивающие склоны индонезийского вулкана Марапи, обнаружили еще 11 тел альпинистов, которые были застигнуты врасплох извержением в выходные дни, и число подтвержденных погибших возросло до 22 человек, передает The Associated Press.

Более 50 альпинистов были спасены после первого извержения в воскресенье, и еще 11 человек были первоначально признаны погибшими. Новые извержения в понедельник и вторник выбросили в воздух горячий пепел на высоту до 800 метров, временно приостановив поисково-спасательные работы.

Пока что еще один человек считается пропавшим без вести. Шансов на то, что он жив, почти нет, так альпинист находился слишком близко от места извержения.

Официально альпинистам разрешалось находиться только ниже опасной зоны, и они должны были зарегистрироваться на двух командных пунктах. Однако местные власти признают, что многие могли пренебречь этим правилом. Также в опасном месте мог оказаться кто-то из местных жителей.

Во время воскресного извержения Марапи изверг толстые столбы пепла высотой до 3 000 метров. Вулканической пылью оказались завалены две близлежащие деревни Рубаи и Гоба Кумантианг, в которых проживают порядка 1400 человек.