Число погибших при крушении самолета в Судане выросло до 46
AP: число погибших при крушении военного самолета в Судане возросло до 46
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Агентство Associated Press со ссылкой на представителей власти Судана сообщило, что количество жертв авиакатастрофы военного самолета в окрестностях Омдурмана достигло 46 человек.
Ранее издание Alrakoba писало о крушении военного самолета в Омдурмане, пригороде Хартума, в результате которого погибли члены экипажа и несколько офицеров, находившихся на борту. По данным газеты Al Sudani, катастрофа унесла жизни 19 человек.
Напомним, с 15 апреля 2023 года в Судане не прекращаются ожесточенные столкновения между Силами быстрого реагирования (СБР) под предводительством Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией.
Международный комитет Красного Креста (МККК) предупреждает, что продолжающиеся боевые действия могут спровоцировать вспышки заболеваний и привести к полному краху системы здравоохранения в стране.
Ранее сообщалось, что в Южном Судане потерпел крушение самолет с 21 человеком на борту. Самолет разбился при вылете с нефтяного месторождения Unity.