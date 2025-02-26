Число погибших при крушении самолета в Судане выросло до 46

Агентство Associated Press со ссылкой на представителей власти Судана сообщило , что количество жертв авиакатастрофы военного самолета в окрестностях Омдурмана достигло 46 человек.

Ранее издание Alrakoba писало о крушении военного самолета в Омдурмане, пригороде Хартума, в результате которого погибли члены экипажа и несколько офицеров, находившихся на борту. По данным газеты Al Sudani, катастрофа унесла жизни 19 человек.

Напомним, с 15 апреля 2023 года в Судане не прекращаются ожесточенные столкновения между Силами быстрого реагирования (СБР) под предводительством Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией.

Международный комитет Красного Креста (МККК) предупреждает, что продолжающиеся боевые действия могут спровоцировать вспышки заболеваний и привести к полному краху системы здравоохранения в стране.

Ранее сообщалось, что в Южном Судане потерпел крушение самолет с 21 человеком на борту. Самолет разбился при вылете с нефтяного месторождения Unity.