Число погибших в конфликте израильтян превысило тысячу двести человек

Одно из израильских СМИ подсчитало количество израильтян, погибших в результате нападения ХАМАС и начавшихся боевых действий. По их мнению, это количество уже превысило порог в 1200 человек.

Ранее о погибших говорилось, что их насчитывается более тысячи. Теперь же газета Times of Israel скорректировала эту цифру, проведя собственные подсчеты.

«Число погибших в результате ударной атаки террористической группировки ХАМАС на Израиль в субботу продолжает расти, превысив 1200 человек», - указала она в своей статье.

Журналисты уточнили, что эти данные верны по состоянию на сегодняшнее утро.