Число погибших в результате обстрела Белгорода выросло до 24 человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число жертв после ракетного удара ВСУ выросло до 24 человек.

Ранее сообщалось о 22 погибших. Один раненый умер в больнице, также судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок в результате обстрела.

Всего пострадали 108 человек.

В областном центре повреждения получили 37 многоквартирных домов, три частных домовладения и семь социальных объектов, в том числе, детский сад.

Также было повреждено большое количество личных автомобилей, 53 владельца транспортных средств уже установлены. Работа по оценке нанесенного ущерба продолжается.