Число получивших ранения после ЧП с катером в Дагестане выросло до шести человек

После того как в Сулакском каньоне Дагестана катер столкнулся со скалой, было госпитализировано шесть человек. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное Зариной Агмадовой, главой пресс-службы дагестанского Министерства здравоохранения.

«В Кизилюртовскую городскую больницу поступили шесть человек», — указала она журналистам.

По ее словам, часть пострадавших получила легкие травмы. Среди пострадавших двое мужчин, которые приехали в регион из Рязани и Калуги. В число раненных женщин вошли туристки из Приморья, Озерска, Новосибирска и Калуги.

Ранее уже сообщалось, что на борту потерпевшего крушение катера находились восемь туристов. При этом погибла женщина, приехавшая в Дагестан из Рыбинска. Все выжившие оказались в ледяной воде.