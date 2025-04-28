В Дагестане лодка с туристами врезалась в скалу

В Сулакском каньоне Дагестана в ходе экскурсии перевернулась лодка с восемью туристами. Как сообщил телеграм-канал Mash, погиб минимум один человек.

При выполнении поворота на высокой скорости лодку занесло, после чего она опрокинулась. Все люди оказались в ледяной воде. В результате происшествия утонула девушка, а у четырех человек были зафиксированы царапины и ушибы. На месте инцидента работают спасатели.

По данным телеграм-канала Baza, судно врезалось в скалу, а погибла 32-летняя туристка из Рыбинска. У пострадавших также зафиксированы переломы.

Ранее стало известно о вынесении приговора организаторам экскурсии по коллекторам Москвы, где из-за сильного ливня утонули восемь человек.