Число пострадавших от отравления в лагере в Приамурье превысило сто человек

Инцидент в лагере «Белые горы» произошел еще в конце июня. Роспотребнадзор насчитал 115 человек, которые пострадали от инцидента.

Из всего количества пострадавших 110 – это дети. В результате пришлось госпитализировать 21 человека. На сегодняшний день в медицинских учреждениях находятся только 4 человека, все остальные уже выписаны. Причиной массового отравления стал норовирус, его переносчиками оказались работники пищеблока.

Об этом сообщили РИА Новости. Роспотребнадзор еще 29 июня приостановили деятельность данного лагеря. Чуть позже по решению Бурейского районного суда лагерь был закрыт на 2 месяца. Эпидемиологическое расследование продолжается, по факту отравления детей возбуждено уголовное дело.