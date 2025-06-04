Согласно данным, предоставленным представителем службы спасения, число раненых в результате крушения поезда в Брянской области увеличилось до 118, передает РИА Новости.

Утром в среду, по обновленным сведениям, в Брянской области в результате террористического акта пострадало 125 человек, из которых семеро погибли, сообщил источник агентства. В службах экстренной помощи уточнили, что среди пострадавших есть пять несовершеннолетних.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение автомобильного моста. Обломки конструкции упали на пассажирский поезд № 86, следовавший по маршруту Климов — Москва. В результате инцидента локомотив и вагоны сошли с рельсов.

Примерно в тот же период времени на 48-м км автодороги Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области произошло разрушение моста в момент проезда грузового поезда. Три члена локомотивной бригады получили ранения.

Недавно официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что подрыв железнодорожной инфраструктуры в указанных областях был квалифицирован как террористические акты.

По ее заявлению, террористы, действуя по указанию украинской стороны, тщательно спланировали свои действия с целью нанесения удара по большому количеству мирных граждан. Организаторы и исполнители терактов были установлены и привлечены к ответственности при содействии ФСБ и МВД.

Ранее сообщалось, что Китай призвал Украину воздержаться от атак на гражданские объекты.