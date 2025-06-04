Стороны украинского конфликта должны проявлять максимальную сдержанность и избегать атак на гражданские объекты. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) Китая.

Стороны украинского конфликта должны проявлять максимальную сдержанность и избегать атак на гражданские объекты. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) Китая.

Пекин дал очередной дипломатический сигнал, призвав и Москву, и Киев не устраивать провокации на гражданских объектах. Китайский МИД подчеркнул последовательную позицию республики в вопросе урегулирования конфликта и выразил обеспокоенность ростом напряженности в регионе.

Ведомство обратило внимание на теракты, которые произошли в начале июня в Брянской и Курской областях. Там террористы подорвали железнодорожную инфраструктуру, в результате чего погибли люди.

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирных граждан ДНР и ЛНР.

Ранее Politico раскрыло, почему председатель КНР Си Цзиньпин отказывается встречаться с президентом США Дональдом Трампом.