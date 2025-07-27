Число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии возросло до 26 человек

Медики насчитали 26 получивших травмы в ДП с автобусом, которое произошло на севере Башкирии. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. Его слова привел РБК.

Министр заявил, что 15 пострадавших во время инцидента были доставлены в Месягутовскую центральную районную больницу. У семерых диагностированы легкие травмы, их отпустили на амбулаторное лечение.

«Восьмерых госпитализировали. Двое из них в тяжелом состоянии, остальные — средней тяжести», — указал он.

Рахматуллин добавил, что еще 11 получивших легкие травмы привезли в Кигинскую ЦРБ. После оказания первой помощи всех их отпустили по домам.

Все пострадавшие пассажиры перевернувшегося автобуса являются туристами, они возвращались со сплава в Башкирии в Удмуртию.

Ранее уже сообщалось, что ДТП в Башкирии произошло с автобусом потому, что его водитель не справился с управлением. Транспортное средство съехало в кювет, где перевернулось. Изначально говорилось о семерых пострадавших.