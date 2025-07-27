Семь человек получили травмы: в Башкирии туристический автобус опрокинулся в кювет

В Кигинском районе Республики Башкирия произошла авария с туристическим автобусом. Пострадали семь человек, их госпитализировали. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на заявление, сделанное представителями Министерства по чрезвычайным ситуациям.

ЧП произошло неподалеку от деревни Вакиярово, на 35-м километре дороги Малояз — Верхние Киги. 38-летний водитель не справился с управлением автобусом марки Higer, который двигался из Ижевска. Транспортное средство съехало в кювет и там перевернулось. На тот момент в салоне находилось 43 пассажира, в том числе семеро детей. В результате семь человек пострадали, все они получили ушибы различной степени. Все травмированные были госпитализированы.

Сейчас на месте инцидента работают правоохранители, спасатели, медики и представители администрации. Всем пассажирам туристического автобуса предоставили места в пункте временного размещения до момента прибытия резервного автобуса.

Ранее сообщалось о ДТП в Прокопьевске. Водитель не справился с управлением автомобиля «Хонда». Предварительно, он превысил рекомендованный скоростной режим. В результате автомобиль съехал с проезжей части, заехал в частный двор местного жителя и перевернулся. Оказалось, что попавший в аварию не имел прав, вдобавок находился в состоянии алкогольного опьянения.