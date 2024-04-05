Число проверок бизнеса в Подмосковье в первом квартале снизилось более чем на треть

С начала этого года контрольными органами Подмосковья было проведено 477 проверок, что на тридцать один процент ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Отдельное внимание было уделено проверкам по индикаторам риска, которые сами по себе не являются нарушением, при этом они могут косвенно указывать на признаки недобросовестных действий со стороны бизнеса. Так, в первом квартале текущего года было проведено семь проверок по сработанным индикаторам риска.

В отчетном периоде сохранилась тенденция по значительному преобладанию профилактических мероприятий над проверками. Так, контрольно-надзорными органами проведены чуть более шести тысяч трехсот профилактических мероприятий, что в двенадцать раз больше, чем количество проверок.

Подчеркнем, что приоритет профилактики над проверками является ориентиром для всех контрольных органов региона во исполнение требований Федерального закона о контроле № 248-ФЗ.