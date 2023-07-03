Число соответствующих нормативам дорог в Нижегородской области выросло в полтора раза
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Число дорог в Нижегородской области, которые соответствуют нормативам, увеличилось в полтора раза с 2018 года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Главное управление автомобильных дорог.
Отмечается, что в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» этот показатель составил более 42%.
Уточняется, что с начала реализации нацпроекта в регионе нормам соответствовали менее трети всех дорог.
Добавляется, что в течение пяти лет в Нижегородской области было отремонтировано около пяти тысяч километров и построено свыше ста километров дорог.