Число соответствующих нормативам дорог в Нижегородской области выросло в полтора раза

Число дорог в Нижегородской области, которые соответствуют нормативам, увеличилось в полтора раза с 2018 года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Главное управление автомобильных дорог.

Отмечается, что в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» этот показатель составил более 42%.

Уточняется, что с начала реализации нацпроекта в регионе нормам соответствовали менее трети всех дорог.

Добавляется, что в течение пяти лет в Нижегородской области было отремонтировано около пяти тысяч километров и построено свыше ста километров дорог.