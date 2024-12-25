Число выживших при авиакатастрофе в Актау увеличилось до 32 человек

В результате авиакатастрофы в Актау удалось выжить 32 пассажирам, однако эти данные могут быть неокончательными. Об этом проинформировала Генеральная прокуратура Азербайджана.

Как сообщил руководитель управления аварийно-спасательных служб Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана Кайрат Жанаспаев, на борту самолета Azerbaijan Airlines, который разбился недалеко от Актау, находилось 69 человек, включая пять членов экипажа.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» предложила свою помощь коллегам из Azerbaijan Airlines (AZAL) в организации перевозки родственников тех, кто потерял жизнь и пострадал при аварии рейса из Баку в Грозный, как передает пресс-служба «Аэрофлота».

Ранее стало известно о взрыве баллона на борту упавшего в Казахстане авиалайнера.