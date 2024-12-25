Стало известно о взрыве баллона на борту упавшего в Казахстане авиалайнера

На борту авиалайнера компании Azerbaijan Airlines, который следовал из Баку в Грозный, взорвался баллон. Такие данные привело управление здравоохранения Мангистауской области, слова его представителей опубликовало агентство Казинформ.

Журналистам заявили, что на борту упавшего под Актау воздушного судна произошел взрыв баллона. К месту крушения лайнера было направлено 22 бригады скорой помощи, а также шесть медицинских бригад, принадлежащих центру медицины катастроф.

Правоохранители Казахстана уже начали свое расследование о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного судна, которые привели к трагедии. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines, в свою очередь, опубликовала список пассажиров, которые летели данным рейсом. В этом перечне присутствует 62 имени. По имеющимся сведениям, выжили только 28 человек.

Ранее оперштаб МЧС Казахстана заявил, что девять из 28 выживших при крушении самолета находятся в критическом состоянии. Всем им оказывают необходимую помощь. Все выжившие были доставлены в Мангистаускую областную больницу.