Число заболевших корью в Пензенской области увеличилось

Еще на 14 человек увеличилось число заболевших корью жителей Пензенской области. Об этом стало известно в понедельник, 24 июля.

По данным областного Минздрава, теперь официальное число заболевших составляет 78 человек. Ситуацию в ведомстве называют нестабильной.

Ранее сообщалось, что первые заболевшие корью в Пензе были выявлены 30 июня в селе Средняя Елюзань. Уже через две недели число заболевших достигло 64 в разных населенных пунктах.

Также в областном Минздраве напомнили, что жителям следует провести вакцинацию от кори – очередная крупная поставка вакцины ожидается в августе текущего года.