Число задержанных полицией людей за беспорядки во Франции почти достигло восьмидесяти человек

Уличные волнения начались в западном пригороде Парижа Нантере, но быстро распространились практически по всему округу Иль-де-Франс, и даже перекинулись на ряд других французских городов.

Утром 28 июня полицейским был застрелен 17-летний подросток, который находился за рулем автомобиля. Причина убийства – отказ подчиниться распоряжениям правоохранителя. В тот же день местные жители начали погромы и поджоги на улицах. В полицию летят камни и бутылки с зажигательной смесью.

Вдобавок к этому, участники беспорядков попытались ворваться в один из полицейских участков, а также в музей Пабло Пикассо. Они ворвались в ряд магазинов, которые затем подверглись грабежу. Об этом сообщила газета Le Figaro. В муниципалитете Безон была подожжена начальная школа. Правоохранители используют для подавления беспорядков слезоточивый газ и ведут задержания. Ими уже задержано как минимум 77 человек. При этом ранено не менее 24 полицейских.