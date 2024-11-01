Число жертв наводнений в Испании возросло до 158 человек

Число жертв в Испании в результате шторма DANA увеличилось до 158 человек. Об этом сообщила газета 20minutos.

Большая часть погибших, а именно 155, были найдены в провинции Валенсия, где стихия нанесла наибольший урон.

Спасательные службы продолжают работу в наиболее поврежденных районах, направляя дополнительные ресурсы для ликвидации последствий бедствия. В Валенсию отправили еще 500 сотрудников Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям (UME), чтобы помочь в спасательных операциях и восстановительных работах.

В провинции Валенсия постепенно восстанавливают электроэнергию. В начале недели без света оставались около 155 тыс. домов. Специалистам удалось восстановить подачу электричества в 115 тыс. домах.

Серьезные повреждения также были зафиксированы в андалузском городе Уэльва, где в ночь на 1 ноября произошло мощное наводнение, затопившее большую часть города. Местные власти и спасательные службы продолжают мобилизовать усилия для помощи пострадавшим и восстановлению нормальной жизни в районах, охваченных стихией.

В генконсульстве России в Барселоне РИА Новости уточнили, не располагают данными россиянах, пострадавших в результате наводнений и ливней в Испании.

Шторм DANA представляет собой мощный циклон, который приводил к сильным дождям, наводнениям и штормовому ветру в некоторых странах, таких как Испания, Франция и Италия.

Ранее Жителей Москвы и Московской области предупредили о надвигающемся циклоне «Мартина».