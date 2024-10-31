Жителей Москвы и региона предупреждают о надвигающемся циклоне «Мартина»

На столицу надвигается мощный циклон. Об этом в беседе с РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, предупреждая москвичей о непогоде.

В пятницу, 1 ноября, Москва столкнется с североатлантическим циклоном «Мартина», который принесет с собой обильные осадки. По прогнозам, за день в столице выпадет 50% от месячной нормы.

Температура ночью будет колебаться между 0 и 3 градусами выше нуля, а в течение дня она поднимется до 6-9 градусов. Особенно стоит ожидать сильных порывов ветра вечером, когда скорость достигнет 16-21 м/с.

Кроме того, атмосферное давление упадет с 741 до 722 мм р/с. Жителям столицы рекомендуется быть осторожными и следить за изменениями погоды.

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