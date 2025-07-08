Число жертв наводнения в Техасе возросло до 104 человек

Согласно информации, предоставленной властями штата Техас на 8 июля, крупномасштабное наводнение привело к гибели по меньшей мере 104 человек, сообщило издание NBC News.

В шести округах зафиксированы трагические последствия стихийного бедствия. В округе Керр, по данным властей, погибло 84 человека, включая 56 взрослых и 28 несовершеннолетних, как сообщает издание.

Предупреждение о возможности повторных наводнений сохраняется для центральной части штата, что подчеркивает сохраняющуюся опасность.

Ранее сообщалось, что Петербург накрыло крупнейшее за 160 лет наводнение.