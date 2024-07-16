Член северокорейской делегации Ким Кум Чоль утонул в ходе купания в пруду в Зеленограде

Член делегации Северной Кореи Ким Кум Чол утонул во время купания в Зеленограде, он находился в нашей стране с рабочим визитом. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что Ким Кум Чоль работал на корейское сельхозпредприятие. Он посетил российскую столицу в составе делегации, остановившись в посольстве Северной Кореи. На фоне жаркой погоды кореец решил пойти искупаться в пруду на пляже «Ангстрем», после чего больше не выходил на связь.

Отмечается, что его коллеги были встревожены исчезновением Ким Кум Чоля, а через несколько часов были найдены его вещи на песке возле водоема. Полицейские вели поиски мужчины велись в течение нескольких часов, однако на следующий день его тело показалось на поверхности воды.