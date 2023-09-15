Член Совета крымских татар Аджимамбетов считает, что вербовщики экстремистских организаций бросают людей «в мясорубку»

По словам члена Совета крымских татар Айдера Аджимамбетова, вербовщики запрещенных в нашей стране экстремистских организаций бросают людей «в мясорубку». Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он отметил, что это для них является обычной работой.

По мнению эксперта, планом вербовщиков является распространение своей идеологии: так, они подставляют обычных людей за собственные мифические идеологические вещи.