Член Совета крымских татар Аджимамбетов считает, что вербовщики экстремистских организаций бросают людей «в мясорубку»
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По словам члена Совета крымских татар Айдера Аджимамбетова, вербовщики запрещенных в нашей стране экстремистских организаций бросают людей «в мясорубку». Об этом сообщает «Крым 24».
Он отметил, что это для них является обычной работой.
По мнению эксперта, планом вербовщиков является распространение своей идеологии: так, они подставляют обычных людей за собственные мифические идеологические вещи.