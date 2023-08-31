Членов преступной группировки приговорили к 7-9 годам колонии за вымогательство в Подмосковье

В Подмосковье вынесли приговор членам преступной группировки за вымогательство в период с 2017-го по 2018 год. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По информации ведомства, один из членов банды организовал вымогательство имущества и передачи прав на половину нежилых помещений фитнес-клуба в Дзержинском. Рыночная стоимость объектов составляла более 28 миллионов рублей.

Преступление было совершено участниками группировки. Сам организатор впоследствии скрылся и был объявлен в международный розыск. В результате его экстрадировали из Испании в РФ.

Злоумышленников приговорили к срокам от семи с половиной до девяти лет в исправительной колонии строго режима. Кроме того, они обязаны заплатить штрафы в размере от 300 до 500 тысяч рублей.