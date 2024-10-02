В Чите вынесены суровые приговоры 12 диверсантам

Второй Восточный окружной военный суд (Чита) вынес решение о длительном лишении свободы участникам группировки, причастной к диверсиям на объектах РЖД и трансформаторных подстанциях, а также к подготовке уничтожения истребителей в Приморском крае, сообщила пресс-служба суда.

С декабря 2022 года по январь 2023 года члены преступной группы совершили 13 диверсий на стратегически важных транспортных объектах, а также в районах Москвы и Красноярского края.

Целями атак стали локомотивы и электрические шкафы, предназначенные для безопасного управления движением поездов и предотвращения столкновений. К тому же в список вошли трансформаторные подстанции, от которых зависит энергия для местных жителей и ключевых объектов.

Также выяснилось, что готовился теракт — поджог многоцелевых истребителей в одной из воинских частей Приморья. Группировка, состоящая из 12 человек, была организована для подрыва экономической и оборонной безопасности России.

Суд вынес приговор четырем фигурантам: от 19 до 23 лет лишения свободы. Остальные получили сроки от 8,5 до 16 лет, а пособнику дали четыре года. Частично удовлетворены гражданские иски. Приговор еще не вступил в силу.

Ранее сообщалось, что подпольную нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье.