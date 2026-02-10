ЧП на улице Газовиков: в Тюмени расследуют обстоятельства смерти молодого человека

В Тюмени утром на улице Газовиков было обнаружено тело молодого человека. Трагический инцидент произошел у многоквартирного дома, и на место незамедлительно прибыли экстренные службы.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, на месте происшествия работали полиция и скорая помощь. Территорию вокруг находки оцепили. Один из горожан написал, что видел машины спецслужб возле этого дома по дороге на работу.

По данным правоохранительных органов, на которые ссылается редакция 72.RU, сигнал поступил в 7:07 утра. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили погибшего. Предварительная версия следствия — 17-летний юноша (2007 года рождения) выпал с общего балкона восьмого этажа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.