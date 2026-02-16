ЧП на уроке: педагог в Петропавловске-Камчатском попала в реанимацию после падения
В Петропавловске-Камчатском во время урока в школе пострадала учительница начальных классов. Инцидент произошел прямо у доски: педагогу внезапно стало плохо, она потеряла равновесие и упала, ударившись затылком о полку с мелом.
Прибывшие на место медики скорой помощи госпитализировали женщину. В больнице врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб. Обстоятельства и состояние пострадавшей уточняются.