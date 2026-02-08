ЧП на Волге: льдина с людьми оторвалась и начала дрейфовать в Астраханской области

В Астраханской области проведена успешная спасательная операция. Семь человек, оказавшиеся в опасности на оторвавшейся льдине на реке Волге, были эвакуированы силами МЧС.

По информации пресс-службы регионального главка МЧС, сегодня на Волге произошел отрыв льдины с находящимися на ней людьми. К месту происшествия незамедлительно были направлены все необходимые силы и средства для проведения спасательных работ.

Как уточнили в ведомстве, в результате операции всем семерым пострадавшим была оказана помощь и эвакуирована на берег. Медицинское вмешательство никому из спасенных не потребовалось. В спасательной операции было задействовано девять сотрудников МЧС и четыре единицы специальной техники.