ЧП у Бурдж-Халифы: очевидцы сообщили о мощных взрывах в центре Дубая

В четверг, 16 июля, в центре Дубая прогремели мощные взрывы, пишет MK.RU со ссылкой на Reuters. Громкие хлопки были слышны в престижном районе Даунтаун, где расположены небоскребы, отели и знаменитая башня Бурдж-Халифа.

Как передают СМИ, ссылаясь на показания очевидцев, взрывы произошли в центральной части Дубая — районе, который считается одним из самых безопасных и престижных в мире. Там сосредоточены деловые центры, гостиницы и крупные торговые комплексы.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие или разрушения. Причины случившегося также не раскрываются.

Дубай, известный своим высоким уровнем безопасности, редко становится местом подобных инцидентов. Отсутствие официальных заявлений пока лишь подогревает интерес к происходящему. Ожидается, что власти эмирата выступят с комментарием в ближайшее время.