ЧП в частном детсаду: в Дагестане дети попали в больницу с отравлением угарным газом

В частном детском саду села Параул в Дагестане произошло ЧП: пятеро детей получили отравление угарным газом. По данным Минздрава республики, всех пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Подобные инциденты, как правило, происходят из-за неисправности отопительного оборудования, печей или плохой вентиляции в помещениях. Угарный газ (CO) особенно опасен для детей, так как он не имеет запаха и цвета, быстро вызывает симптомы отравления — головную боль, тошноту, потерю сознания — и может привести к тяжелым последствиям для здоровья. Точные причины и обстоятельства происшествия в Парауле устанавливаются.