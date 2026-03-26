ЧП в Челябинске: школьник ранил девочку из арбалета и сломал ноги при падении
В Челябинске девятиклассник выстрелил из арбалета в одноклассницу
Курьезный инцидент произошел в школе № 32 Челябинска. По данным телеграм-каналов, ученик девятого класса выстрелил из арбалета в девочку, после чего применил перцовый баллончик и попытался скрыться, выпрыгнув из окна на третьем этаже.
В результате падения подросток получил переломы ног. Пострадавшая школьница госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь. О мотивах нападавшего пока не сообщается. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.