ЧП в Тибете: два россиянина пропали без вести, судьба еще троих неизвестна — что делает посольство
Посольство России в Китае: в Тибете два россиянина числятся без вести пропавшими
В уезде Гьиронг Тибетского автономного района Китая два гражданина России числятся пропавшими без вести, местонахождение еще троих устанавливается. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства России в КНР.
По информации местных властей на утро 27 августа, российское диппредставительство оказывает содействие соотечественникам, находящимся в зоне бедствия. Прорабатываются варианты эвакуации из региона, в том числе через Лхасу.