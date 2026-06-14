ЧС на юге: тысячи сельхозучастков затопило на Кубани после прорыва дамбы

Прорыв дамбы на реке Кубань обернулся масштабным бедствием для аграриев Краснодарского края. Стихия уже затопила более 4,3 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, причем значительная часть этой площади отдана под посевы озимой пшеницы. Информацию опубликовала администрация Крымского района.

Краснодарский край столкнулся с серьезной водной атакой. В Крымском районе река Кубань прорвала защитную дамбу, после чего потоки хлынули на поля. Как сообщили в районной администрации, площадь подтопленных сельхозземель стремительно растет и на текущий момент превысила 4,3 тысячи гектаров.

Самая болезненная потеря для местных фермеров — зерновые. Порядка 1,3 тысячи гектаров из затопленных угодий занимает пшеница. Спасти урожай уже не удастся: культура полностью скрылась под водой, и аграрии несут колоссальные убытки.

Вода не разбирает границ поселений. Зона бедствия охватила поля сразу нескольких сельских округов — Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского. Сейчас основная угроза нависла над хутором Плавни. Река Кубань подступает прямо к жилым строениям, и местным жителям настоятельно рекомендовали собрать документы и вещи. Эвакуация может начаться в любой момент.

Ситуация остается напряженной по всему району. В крае продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный на территории Крымского района отдельным распоряжением. Особую тревогу вызывает состояние сбросного Афипского канала в Троицком поселении — специалисты фиксируют высокий риск перелива воды через его конструкцию.