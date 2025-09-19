Что делать пилоту, если диспетчер... спит? Шокирующая история рейса Париж – Аяччо

Самолет, совершавший рейс из Парижа, столкнулось с нештатной ситуацией при заходе на посадку в аэропорту французского города Аяччо.

Как сообщает радио Franceinfo, в ключевой момент пилоты не смогли выйти на связь с диспетчерской вышкой, поскольку единственный находившийся на рабочем месте авиадиспетчер заснул.

В результате лайнер был вынужден в течение тридцати минут совершать полет по кругу над аэропортом в ожидании разрешения на посадку. Несмотря на чрезвычайность происшествия, по словам одного из пассажиров, многие на борту отнеслись к ситуации с юмором.

Управление гражданской авиации Франции (DGAC) инициировало служебное расследование. В официальном заявлении говорится, что на момент инцидента штатное расписание было соблюдено: в башне находились два диспетчера, один из которых в данную смену ушел на законный перерыв. Специалист, уснувший на своем посту, прошел проверку на алкоголь, которая показала отрицательный результат. Тем не менее, в его адрес могут быть применены дисциплинарные взыскания.

Ранее сообщалось о том, что самолет индийской авиакомпании SpiceJet потерял колесо сразу после взлета.