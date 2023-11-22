Чудовищный оползень разрушил рыбацкий поселок на Аляске

В результате схода оползня в отдаленном рыбацком поселке на Аляске погибли три человека, ранена женщина, еще трое числятся пропавшими без вести, сообщает The Associated Press.

Спасатели продолжают искать двух детей и одного взрослого, используя поисковых собак и беспилотники. Береговая охрана исследует побережье, заваленное обломками, оставшимися после оползня.

Оползень шириной в 137 метров обрушился на поселок Врангелл из-за сильного шторма и дождей. Деревушка находится примерно в 250 км к югу от административного центра Аляски города Джуно.

Оползень разрушил три дома, 75 домов были лишены электроэнергии и доступа к ним из-за перерезанного шоссе. Часть жителей эвакуировали на лодках.