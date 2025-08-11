Чувашский бизнесмен насильно забрал подростков за кражу мандаринов

В Чувашской Республике начато расследование в отношении владельца бизнеса, обвиняемого в похищении двух несовершеннолетних. Информацию об этом предоставили в пресс-службе Следственного комитета России по Чувашской Республике корреспонденту «Ленты.ру».

Согласно материалам следствия, инцидент произошел 30 июля в городе Ядрин. Предприниматель, работающий на местном рынке, заподозрил брата и сестру в краже мандаринов из его торгового павильона.

По версии следствия, он принудительно усадил подростков в свой автомобиль, вывез их за пределы города в безлюдную местность и, угрожая, заставил облить лица зеленкой.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ, предусматривающей ответственность за похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении двух или более заведомо несовершеннолетних. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

