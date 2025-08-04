Мошенники заставили 17-летнего подростка инсценировать свое похищение

В Краснодарском крае сотрудники правоохранительных органов обнаружили 17-летнего подростка, который сымитировал собственное похищение. Об этом информировала пресс-служба Министерства внутренних дел в своем телеграм-канале.

По словам жителя Крымска, он стал жертвой обмана. Сначала злоумышленники, представившись работниками военного комиссариата, попросили его назвать код из SMS для якобы оформления электронной повестки. Затем они заявили, что он осуществил перевод денежных средств недружественной стране. В результате парня уговорили похитить деньги у своих родителей и скрыться в лесу.

После исчезновения сына родители запаниковали и вскоре получили снимки, сделанные в лесной местности. На фотографиях молодой человек был изображен с окровавленным телом и заклеенным скотчем ртом. За освобождение мнимые похитители требовали один миллион рублей.

Полицейские задержали юношу в тот момент, когда он пытался внести украденные 30 тыс. руб. через банкомат на свою банковскую карту для перевода аферистам.

Ранее сообщалось, что следователи открыли дело по факту избиения бизнесмена в ИВС.