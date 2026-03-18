Чужой долг: юрист предупредил о незаконности обзвона друзей должника

Представьте: вы мирно пьете чай, и вдруг телефон разрывается от звонка с незнакомого номера. Грубый голос требует вернуть долг вашего дальнего родственника, о кредитах которого вы знать не знали. Ситуация не просто неприятная — она противозаконная. Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с Общественной Службой Новостей разложил по полочкам, когда коллекторы имеют право беспокоить окружение должника, а когда их действия — чистый произвол.

По его словам, закон в этом вопросе стоит на стороне граждан. Согласно Федеральному закону 230-ФЗ, коллекторы — это обычные коммерсанты, а не карательный орган. Их право звонить кому-либо, кроме самого должника, жестко ограничено. Без письменного согласия они могут обратиться лишь к тем, кто указан в кредитном договоре как поручитель или созаемщик, а также к супругам и наследникам неплательщика, если тот исчез с радаров. Причем даже в этих случаях разрешен ровно один звонок — и только для уточнения контактов и местонахождения должника. Если человек ответил «не знаю», коллекторы обязаны отстать. Вся остальная «самодеятельность» — обзвоны друзей, соседей или дальних родственников — является вмешательством в частную жизнь.

Юрист пояснил, что же делать, если вас внезапно втянули в чужие финансовые проблемы. Алгоритм прост, но требует хладнокровия. Первым делом включите запись разговора. Вежливо, но твердо выясните имя звонящего, название компании и причину обращения. Как только станет ясно, что речь идет не о вашем долге, а вы не давали согласия на обработку данных, требуйте немедленно удалить номер из базы. После этого можно и нужно жаловаться. Главный надзирающий орган — Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Также стоит написать жалобу в профильную саморегулируемую организацию вроде НАПКА, а если в деле замешана кредитная организация — в Банк России и Роспотребнадзор. В случае угроз дорога одна — в полицию.

По его мнению, вы не несете ответственности по чужим долгам, даже если должник — ваш близкий родственник. Исключение — только если вы собственноручно подписали договор поручительства, а не просто состоите в родстве. Законные коллекторы это знают и ведут себя в рамках. Те, кто нарушает правила, должны получать не ваши нервы, а административные взыскания.

