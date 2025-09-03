Юрист перечислил правила бесед с коллекторами

С 1 сентября в России вступают в силу важные изменения в законодательстве, направленные на защиту прав должников при взаимодействии с коллекторскими агентствами. Новые правила запрещают коллекторам осуществлять анонимные звонки и ужесточают процедуру рассмотрения жалоб со стороны граждан. Теперь обращения, поданные через представителей или третьих лиц, особенно касающиеся телефонных звонков, подлежат обязательному рассмотрению. Как пояснил адвокат Мехти Шарифов, эти меры призваны пресечь распространенную практику злоупотреблений, когда коллекторы беспокоили не только самих должников, но и их коллег, работодателей и родственников, не имеющих отношения к задолженности. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Однако он отмечает, что закон может иметь и побочный эффект — некоторые агентства могут перейти на использование интернет-телефонии для обхода запрета.

По словам эксперта, ключевым последствием новых правил становится расширение прав граждан на отказ от нежелательного общения, что выводит взаимоотношения с коллекторами в более четкое правовое поле. Шарифов рекомендует должникам полностью отказаться от устных переговоров и переводить все общение в письменную форму, что обеспечит фиксацию всех требований и заявлений.

Он резюмировал, что реформа направлена на установление более цивилизованных отношений между коллекторами и должниками, ограничивая давление на последних и обеспечивая прозрачность взаимодействия. Эти изменения должны способствовать защите частной жизни граждан и снижению напряженности в данной сфере, хотя и требуют от должников большей осознанности в документировании всех контактов.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года коллекторы вынуждены работать по новым правилам.