CNBC: Украина не сможет прорвать российскую оборону в ближайшее время

В ближайшее время Украина не сможет добиться успеха на полях сражений, считают эксперты CNBC.

Бывший командующий объединенными силами Великобритании Ричард Бэрронс полагает, что западная военная помощь потребуется Украине еще год или два. За все время контрнаступления непосильной задачей для ВСУ оказалось преодоление первой линии обороны российских войск.

По его мнению, союзникам необходимо выделить Украине еще порядка $100 млрд в ближайшие два года. Но и это не гарантирует успеха.

«Энтузиазм Запада оплачивать этот счет снизится, потому что мы захотим потратить свои деньги на другие вещи», – говорит Бэрронс.

Во-вторых, считает генерал, вскоре у самих украинцев, несущих большие потери, может иссякнуть желание воевать.

Эту же опасность для Украины видит и эксперт аналитического центра Chatham House Джейми Ши. Чтобы обратиться к союзникам за новой порцией помощи, необходимо предъявить им хоть какие-то успехи, а их нет: продвижение ничтожное, живая сила и техника потеряны.