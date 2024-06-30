CNN: американские военные базы в Европе повысили свою готовность в связи с угрозой теракта

Американские военные базы, расположенные на территории европейских стран, переведены в состояние повышенной готовности в связи с угрозой теракта. Об этом сообщает телеканал CNN .

Уточняется, что базы, включая гарнизон армии страны в Штутгарте, где находится штаб-квартира Европейского командования Штатов, сегодня повысили уровень боевой готовности. Американские чиновники утверждают, что они не сталкивались с подобным уровнем угрозы в течение десяти лет. Также данное положение вводится в ситуации возникновения какого-то инцидента либо получения разведывательных данных, которые указывают на вероятность совершения террористических действий.

По словам одного из представителей европейского командования Дэн Дэя, военные регулярно оценивают факторы, оказывающие влияние на безопасность Вооруженных сил США за рубежом. В рамках таких усилий американцы нередко принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности военнослужащих.

Подчеркивается, что в европейских государствах последнее время стали часто повышать уровень готовности силовых структур из-за угрозы терактов.